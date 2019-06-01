Взрыв на заводе в Дзержинске: почти 80 пострадавших

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Суббота, 1 июня 2019, 20:56

За медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске (РФ) обратились 79 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав России.

"По обновленной информации, в связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - отметили в ведомстве.

Как сообщает Минздрав РФ, по состоянию на 18:00, на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

Напомним:

  • В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".
  • Ранее сообщалось о 42 пострадавших.

Украинская правда

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Темы: Росcия взрыв


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