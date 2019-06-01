Взрыв на заводе в Дзержинске: более 80 пострадавших
Суббота, 1 июня 2019, 20:56
После взрыва на заводе в Дзержинске (РФ) за медпомощью обратилось 85 человек.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.
Напомним:
- В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".
- Ранее сообщалось о 42 пострадавших.
Украинская правда