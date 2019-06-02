Бабуся пораненого хлопчика: Поліцейські визнають провину, були дуже п'яні

Бабуся 5-річного хлопчика з Переяслава-Хмельницького, в пораненні якого підозрюють поліцейських, Олександра Тлявова заявила, що поліцейські визнають свою провину.

Про це вона розповіла у коментарі "Громадському" у неділю.

"Йде слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", — розповіла Тлявова.

Бабуся хлопчика переконана, що поліцейські будуть сидіти у в'язниці.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити....", — наголосила вона.

Бабуся розповіла, що стан хлопчика Кирила дуже важкий.

"Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини наперед. Дуже тяжкий стан у дитини", — сказала Тлявова.

Вона також розповіла, що внука привезли у київську лікарню ввечері 1 червня й майже одразу прооперували: "О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його мали з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Усе, що вони можуть сказати, це лише два слова: "Дуже тяжкий".

Разом з тим, у поліції Київщини в суботу ввечері виклали свою версію подій.

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що всі матеріали перевірки та речові докази направлені до Державного бюро розслідувань, працівники якого будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

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