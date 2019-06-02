Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бабуся пораненого хлопчика: Поліцейські визнають провину, були дуже п'яні

Неділя, 2 червня 2019, 17:49
Бабуся пораненого хлопчика: Поліцейські визнають провину, були дуже п'яні

Бабуся 5-річного хлопчика з Переяслава-Хмельницького, в пораненні якого підозрюють поліцейських, Олександра Тлявова заявила, що поліцейські визнають свою провину.

Про це вона розповіла у коментарі "Громадському" у неділю.

"Йде слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", — розповіла Тлявова.

Бабуся хлопчика переконана, що поліцейські будуть сидіти у в'язниці.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити....", — наголосила вона.

Бабуся розповіла, що стан хлопчика Кирила дуже важкий.

"Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини наперед. Дуже тяжкий стан у дитини", — сказала Тлявова.

Вона також розповіла, що внука привезли у київську лікарню ввечері 1 червня й майже одразу прооперували: "О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його мали з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Усе, що вони можуть сказати, це лише два слова: "Дуже тяжкий".

Разом з тим, у поліції Київщини в суботу ввечері виклали свою версію подій.

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що всі матеріали перевірки та речові докази направлені до Державного бюро розслідувань, працівники якого будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Нагадаємо:

  • Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: