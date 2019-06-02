Бойовики обстріляли село на Донеччині, постраждав мешканець – УС СЦКК

30 травня бойовики обстріляли село Веселе на Донеччині, постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє в неділю Українська сторона СЦКК з посиланням на моніторингову місію ОБСЄ.

"31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Представники місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража, а також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.

"За оцінкою команди місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку", - заявили в УС СЦКК.

Зазначається також, що спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині, який представився мешканцем зазначеного будинку.

За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

"Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити єдиний вірний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації", - вважають в УС СЦКК.

Зазначається, що підтвердженням цього висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки.