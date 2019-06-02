Бойовики обстріляли село на Донеччині, постраждав мешканець – УС СЦКК

132 перегляди
Неділя, 2 червня 2019, 19:26

30 травня бойовики обстріляли село Веселе на Донеччині, постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє в неділю Українська сторона СЦКК з посиланням на моніторингову місію ОБСЄ.

"31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області", - йдеться в повідомленні.

 

Представники місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража, а також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.

"За оцінкою команди місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку", - заявили в УС СЦКК.

Зазначається також, що спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині, який представився мешканцем зазначеного будинку.

За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

"Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити єдиний вірний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації", - вважають в УС СЦКК.

Зазначається, що підтвердженням цього висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ОБСЄ побачила озброєння біля цивільних будинків на Донеччині 1 червня 2019, 14:35
Пункти пропуску на Донбасі запрацювали за літнім часом 1 червня 2019, 10:42
Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Водяного і Мар’їнки 31 травня 2019, 19:06
Усі новини
Головні новини
Бабуся пораненого хлопчика: Поліцейські визнають провину, були дуже п'яні
Партію "Довіряй справам" очолив Кернес: облаяв мітингарів і згадав про Януковича
Харків: Проти партії Кернеса і Труханова протестують, пам'ятник Жукову знесли
Одна людина загинула на фестивалі Kozak Fest, двоє - травмовані
Усі новини
їжа

10 спецій, що допоможуть схуднути

Культура

Світ кримськотатарських орнаментів Рустема Скібіна

мова

Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації