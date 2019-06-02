Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстріляли село на Донеччині, постраждав мешканець – УС СЦКК

Неділя, 2 червня 2019, 19:26

30 травня бойовики обстріляли село Веселе на Донеччині, постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє в неділю Українська сторона СЦКК з посиланням на моніторингову місію ОБСЄ.

"31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області", - йдеться в повідомленні.

 

Представники місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража, а також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.

"За оцінкою команди місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку", - заявили в УС СЦКК.

Зазначається також, що спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині, який представився мешканцем зазначеного будинку.

За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

"Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити єдиний вірний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації", - вважають в УС СЦКК.

Зазначається, що підтвердженням цього висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: