Медведєв дорікнув новій владі України "застарілою риторикою"

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв вважає суперечливими заяви представників нової української влади.

Про це він заявив в ефірі програми "Вести в суботу" на ВГТРК, повідомляє прес-служба російського уряду.

"Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі. Нібито вони хотіли б відновити певні процеси на базі Мінських угод. Водночас це супроводжується досить застарілою риторикою і такою, що, скажімо прямо, набила оскому", - сказав Медведєв.

Він також зазначив, що в Росії поки не бачать ніяких дій з боку української влади.

"Поки ми нічого нового не бачимо. Але я не хочу забігати вперед. В остаточному підсумку це все в руках нового президента, нової влади. Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять", - додав прем'єр РФ.

Він підкреслив, що дипломатичні контакти з РФ були припинені з ініціативи української влади.

"Якщо вони захочуть щось реанімувати, вони цілком здатні це зробити - починаючи від дипломатичних контактів, контактів по лінії Міністерства закордонних справ, інших відомств уряду і закінчуючи якимись неформальними контактами, якщо вони захочуть їх використати. Це все на їхньому боці, що називається, кулька зараз на їхньому боці", - сказав Медведєв.

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