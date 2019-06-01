Клімкін анонсував відновлення переговорів ТКГ у Мінську
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня.
Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".
"Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися", - підкреслив Клімкін.
За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський має представити нову команду переговірників від України.
"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", - додав міністр.
Нагадуємо:
- 24 травня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Його поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику.
- 19 травня Євген Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.
- Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.
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