Клімкін анонсував відновлення переговорів ТКГ у Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися", - підкреслив Клімкін.

За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський має представити нову команду переговірників від України.

"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", - додав міністр.

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