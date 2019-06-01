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Клімкін анонсував відновлення переговорів ТКГ у Мінську

Субота, 1 червня 2019, 06:54
Клімкін анонсував відновлення переговорів ТКГ у Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися", - підкреслив Клімкін.

За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський має представити нову команду переговірників від України.

"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", - додав міністр.

Нагадуємо:

  • 24 травня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Його поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику.
  • 19 травня Євген Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.
  • Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.

Теми: КлімкінМінські угоди
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