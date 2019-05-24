Зеленський вперше зустрівся з мінською групою
П'ятниця, 24 травня 2019, 18:31
Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську.
Про це на своїй сторінці на Facebook написала нардеп Ірина Геращенко.
"Відбулася зустріч представників українських гуманітарної групи ТКГ в Мінську з новообраним президентом Зеленським, на якій також були присутні керівництво СБУ і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників, також залучені до роботи групи експерти", - написала вона.
"Поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику", - додала Геращенко.
Нагадаємо:
- Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.
Українська правда