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Зеленський вперше зустрівся з мінською групою

П'ятниця, 24 травня 2019, 18:31

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську.

Про це на своїй сторінці на Facebook написала нардеп Ірина Геращенко.

"Відбулася зустріч представників українських гуманітарної групи ТКГ в Мінську з новообраним президентом Зеленським, на якій також були присутні керівництво СБУ і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників, також залучені до роботи групи експерти", - написала вона.

"Поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику", - додала Геращенко.

Нагадаємо:

  • Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМінські угоди
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