УПЦ МП просить скасувати реєстрацію ПЦУ: суд взявся за справу

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України.

Про це в середу, 18 червня, повідомив синодальний юридичний відділ УПЦ МП.

Згідно з повідомленням, позов поданий щодо Міністерства культури і державного реєстратора - КП "Центр правової допомоги та реєстрації".

"Рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом", - вважають в УПЦ МП.

Крім того, зазначається, що Київська митрополія УПЦ МП готується до участі в розгляді адміністративної справи.

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