УПЦ МП просить скасувати реєстрацію ПЦУ: суд взявся за справу

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Четвер, 20 червня 2019, 00:25

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України.

Про це в середу, 18 червня, повідомив синодальний юридичний відділ УПЦ МП.

Згідно з повідомленням, позов поданий щодо Міністерства культури і державного реєстратора - КП "Центр правової допомоги та реєстрації".

"Рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом", - вважають в УПЦ МП.

Крім того, зазначається, що Київська митрополія УПЦ МП готується до участі в розгляді адміністративної справи.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
  • 30 січня "Центр правової допомоги та реєстрації" зареєстрував релігійний центр ПЦУ як юридичну особу із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)".

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Теми: Православна Церква України суд Мінкультури


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