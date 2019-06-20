УПЦ МП просит отменить регистрацию ПЦУ: суд взялся за дело

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Четверг, 20 июня 2019, 00:25

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом в среду, 18 июня, сообщил синодальный юридический отдел УПЦ (МП).

Отмечается, что иск подан относительно Министерства культуры и государственного регистратора - КП "Центр правовой помощи и регистрации".

"Решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом", - считают в УПЦ (МП).

Кроме того, сообщается, что в настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
  • 30 января "Центр правовой помощи и регистрации" зарегистрировал создание ПЦУ как юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

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Темы: Православная Церковь Украины суд Минкультуры


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