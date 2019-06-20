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США запровадили санкції проти російської компанії, що допомагала КНДР

Четвер, 20 червня 2019, 00:40

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської організації, яка здійснювала фінансові операції з північнокорейськими установами в обхід введених раніше санкцій США і ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Офіс управління іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російської установи, яка допомагала Північній Кореї уникати обмеженого доступу до міжнародної фінансової системи", - зауважили в мінфіні. 

На сайті Мінфіну США вказується, що у список організацій, щодо яких діють санкції, внесено "Товариство з обмеженою відповідальністю Небанківська кредитна організація Російське фінансове товариство".

Як зазначили в американському відомстві, ця організація "надавала або намагалася надавати фінансові, матеріальні, технологічні чи інші види підтримки, а також товари чи послуги, для північнокорейської компанії Dandong Zhongsheng та інших установ КНДР, які вже перебувають у чорному списку.

"Мінфін продовжує виконувати чинні санкції США та ООН проти фізичних та юридичних осіб в Росії й інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти їх, щоб забезпечити КНДР доступом до міжнародних фінансових ринків, ставлять себе під значний ризик санкцій", - заявив у цьому зв'язку заступник глави Мінфіну США міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.

Теми: санкціїРосіяСШАКНДР
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