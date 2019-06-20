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США ввели санкции против российской компании, которая помогала КНДР

Четверг, 20 июня 2019, 00:40

Министерство финансов США ввело санкции против российской организации, осуществлявшей финансовые операции с северокорейскими учреждениями в обход введенных ранее санкций США и ООН.

Об этом сообщает Укринформ.

"Офис управления иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против российского учреждения, которое помогало Северной Корее избегать ограниченного доступа к международной финансовой системе", - отметили в Минфине.

На сайте Минфина США указывается, что в список организаций, в отношении которых действуют санкции, внесено "Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Российское финансовое общество".

Как отметили в американском ведомстве, эта организация "предоставляла или пыталась оказывать финансовые, материальные, технологические и другие виды поддержки, а также товары или услуги, для северокорейской компании Dandong Zhongsheng и других учреждений КНДР, которые уже находятся в черном списке.

"Минфин продолжает выполнять действующие санкции США и ООН против физических и юридических лиц в России и других странах, которые способствуют незаконной торговле с Северной Кореей. Те, кто пытается обойти их, чтобы обеспечить КНДР доступ к международным финансовым рынкам, ставят себя под значительный риск санкций", - заявил в этой связи заместитель главы Минфина США министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер.

Темы: санкцииРосcияСШАКНДР
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