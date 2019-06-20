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Польща пропонує з`єднати свій газопровід з українською ГТС

Четвер, 20 червня 2019, 02:44

Польща готова запустити газопровід на 2 мільярди кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.

Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише dt.ua.

"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.

Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від української сторони.

Нагадаємо:

  • 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
  • Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересняУкраїнська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: газГазпромПольща
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