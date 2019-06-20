Польща пропонує з`єднати свій газопровід з українською ГТС

12504 перегляди
Четвер, 20 червня 2019, 02:44

Польща готова запустити газопровід на 2 мільярди кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.

Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише dt.ua.

"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.

Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від української сторони.

Нагадаємо:

  • 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
  • Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересняУкраїнська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: газ Газпром Польща


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Газові угоди з РФ: Зеленський сподівається, що руки викручувати не будуть 18 червня 2019, 16:11
Транзит газу Україною на європейських умовах поки неможливий – Газпром 18 червня 2019, 12:56
Європі варто готуватися до газової кризи на початку 2020 року — Зеркаль 17 червня 2019, 14:33
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
психологія

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Медицина

Чи лікують бджоли?

здоров'я

Спортивні вправи, яких краще уникати, якщо вам за 40