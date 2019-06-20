Польща пропонує з`єднати свій газопровід з українською ГТС
Польща готова запустити газопровід на 2 мільярди кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.
Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише dt.ua.
"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.
Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від української сторони.
Нагадаємо:
- 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
- Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua