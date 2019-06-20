Польща пропонує з`єднати свій газопровід з українською ГТС

Польща готова запустити газопровід на 2 мільярди кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.

Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише dt.ua.

"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.

Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від української сторони.

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