Польша предлагает соединить свой газопровод с украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод на 2 миллиарда кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в ​​Германовицях.

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет dt.ua.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинским в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда Украинский нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - заявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Напомним: