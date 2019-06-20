Польша предлагает соединить свой газопровод с украинской ГТС

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Четверг, 20 июня 2019, 02:44

Польша готова запустить газопровод на 2 миллиарда кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в ​​Германовицях.

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет dt.ua.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинским в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда Украинский нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - заявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Напомним:

  • 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
  • Россия, Украина и ЕС могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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Темы: газ Газпром Польша


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