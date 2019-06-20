Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад півсотні у лікарнях з отруєнням після ресторану та озера

Четвер, 20 червня 2019, 08:56

У Львівській області у Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 28 осіб, із яких 8 дітей.

Такі дані станом на 7 ранку 20 червня оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

14 червня ці люди харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька.

Там проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

А в Луганській області в Рубіжській міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 27 осіб, із яких 22 дитини.

15-17 червня ці люди відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне в м. Рубіжне.

Там теж проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Теми: здоров'яДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
здоров'я
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: