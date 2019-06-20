Понад півсотні у лікарнях з отруєнням після ресторану та озера

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Четвер, 20 червня 2019, 08:56

У Львівській області у Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 28 осіб, із яких 8 дітей.

Такі дані станом на 7 ранку 20 червня оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

14 червня ці люди харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька.

Там проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

А в Луганській області в Рубіжській міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 27 осіб, із яких 22 дитини.

15-17 червня ці люди відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне в м. Рубіжне.

Там теж проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Теми: здоров'я ДСНС


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