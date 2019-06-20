Более полусотни в больницах с отравлением после ресторана и озера

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Четверг, 20 июня 2019, 08:56

Во Львовской области в Каменка-Бугской районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 28 человек, из которых 8 детей.

Такие данные по состоянию на 7 утро 20 июня обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

14 июня эти люди питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская.

Там проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

А в Луганской области в Рубежской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 27 человек, из которых 22 ребенка.

15-17 июня эти люди отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г.. Рубежное.

Там тоже проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Темы: здоровье ГСЧС


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