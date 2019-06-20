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Посол України у Грузії влаштував демарш російському депутату

Четвер, 20 червня 2019, 10:10
Посол України у Грузії влаштував демарш російському депутату

Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

Про це повідомляє у Facebook Публічна дипломатія України від МЗС.

"Я буду коментувати лише бажання ортодоксальної церкви України. Всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали – це жорсткий опір з боку Москви", – заявив Долгов 19 червня.

На запитання, як би він оцінив той факт, що Росія є головою Міжпарламентської псамблеї православ'я, посол України зазначив, що це рішення залежить від членів організації.

"Росія окупувала територію України і продовжує воювати і сьогодні. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія", – заявив Долгов.

"Християнська релігія і церква - це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів", – додав він.

19-22 червня в Грузії проходить сесія 26-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я, в рамках якої Грузію відвідало близько 100 делегатів із 25 країн.

Як зазначає грузинський "Перший канал", захід відкрився інавгураційних засіданням у Палаці державних церемоній.

Біля Палацу державних церемоній пройшла акція проти приїзду до Грузії Гаврилова, який відкрито підтримує визнання Росією т.зв. Південної Осетії і Абхазії.

Теми: ГрузіяРосіядипломатичні відносиниміжнародні відносиницерква
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