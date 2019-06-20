Посол Украины в Грузии устроил демарш российскому депутату

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Четверг, 20 июня 2019, 10:10

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Об этом сообщает в Facebook Публичная дипломатия Украины от МИД.

"Я буду комментировать только желания ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили – это жесткое сопротивление со стороны Москвы", – заявил Долгов 19 июня.

На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия главенствует в Межпарламентской ассамблее православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия", – заявил Долгов.

"Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - добавил он.

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, в рамках которой Грузию посетило около 100 делегатов из 25 стран.

Как отмечает грузинский "Первый канал", мероприятие открылось инаугурационным заседанием во Дворце государственных церемоний.

У Дворца государственных церемоний прошла акция против приезда в Грузию Гаврилова, который открыто поддерживает признание Россией т.н. Южной Осетии и Абхазии.

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Темы: Грузия Росcия дипломатические отношения международные отношения церковь


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