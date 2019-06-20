Грози з вітром і градом – на заході, спека – у решті регіонів
Четвер, 20 червня 2019, 11:01
Вдень 20 червня у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
I рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Український гідрометцентр.
20-23 червня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
По Києву та Київській області також до кінця тижня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.