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Грозы с ветром и градом – на западе, жара – в других регионах

Четверг, 20 июня 2019, 11:01

Днем 20 июня в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

I уровень опасности, желтый, сообщает Украинский гидрометцентр.

20-23 июня в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

По Киеву и Киевской области также до конца недели сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Темы: погода
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