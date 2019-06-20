Грозы с ветром и градом – на западе, жара – в других регионах

Днем 20 июня в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

I уровень опасности, желтый, сообщает Украинский гидрометцентр.

20-23 июня в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По Киеву и Киевской области также до конца недели сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.