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Більше половини українців підтримують перші дії Зеленського

Четвер, 20 червня 2019, 12:39

54% українців підтримують перші дії Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Центром "Соціальний моніторинг" 7-10 червня.

Лише 8% заявили, що не підтримують та скоріше не підтримують перші кроки новообраного глави держави.

При цьому 35% опитаних вважають, що поки що зарано давати оцінки, а 4% не змогли визначитись зі своїм ставленням до дій Зеленського.  

 

Разом з тим 34% опитаних покладають великі надії на те, що новий президент змінить ситуацію в країні на краще. Найбільше таких серед молоді і на сході України.

Майже стільки ж респондентів (33%) мають певні надії щодо цього, а 16% опитаних мають слабкі надії.

15% майже не мають особливих надій на те, що Зеленському вдасться змінити ситуацію в країні, ще 3% опитаних не визначились із відповіддю.

37% опитаних основною проблемою, здатною завадити Зеленському змінити стан справ у країні на краще назвали протидію старих політиків. 

"21% вважає, що такою проблемою є брак досвіду, 12% – залежність від олігархів, 8% – погане, непрофесійне та безпринципне оточення, 7% – відсутність команди, 5% – відсутність плану і бачення майбутнього України, 4% – відсутність своєї партії у Верховній Раді, 2% – відсутня або неправильна ідеологія", - відзначають соціологи.

Серед пов’язаних із президенством Зеленського ризиків опитані найчастіше називали посилення ролі олігархів (14%), встановлення непрофесійної влади (12%) та економічну кризу, інфляцію та зубожіння (12%).

8% бачать ризик у потраплянні в залежність від Росії та ще 8% – у загостренні ситуації на Сході країни.

Опитування проходило 7-10 червня серед населення України від 18 років і старше. Шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2001 респондента. Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитування
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