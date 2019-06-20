Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более половины украинцев поддерживают первые действия Зеленского

Четверг, 20 июня 2019, 12:39

54% украинцев поддерживают первые действия Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня.

Только 8% заявили, что не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного главы государства.

При этом 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки, а 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям Зеленского. 

 

Вместе с тем 34% опрошенных возлагают большие надежды на то, что новый президент изменит ситуацию в стране к лучшему. Больше всего таких среди молодежи и на востоке Украины.

Почти столько же респондентов (33%) имеют определенные надежды в этом, а 16% опрошенных имеют слабые надежды.

15% почти не имеют особых надежд на то, что Зеленскому удастся изменить ситуацию в стране, еще 3% опрошенных не определились с ответом.

37% опрошенных основной проблемой, способной помешать Зеленскому провести изменения в стране, назвали противодействие старых политиков.

"21% считает, что такой проблемой является нехватка опыта, 12% – зависимость от олигархов, 8% – плохое, непрофессиональное и беспринципное окружения, 7% – отсутствие команды, 5% – отсутствие плана и видения будущего Украины, 4% – отсутствие своей партии в Верховной Раде, 2% – отсутствие или неправильная идеология", - отмечают социологи.

Среди рисков, связанных с президентством Зеленского, опрошенные чаще всего называли усиление роли олигархов (14%), установление непрофессиональной власти (12%) и экономический кризис, инфляцию и обнищание (12%).

8% видят риск в попадании в зависимость от России и еще 8% – в обострении ситуации на Востоке страны.

Опрос проходил 7-10 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Путем личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2001 респондента. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: