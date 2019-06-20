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В Одесі сутичка за доступ до частини пляжу: на людей наставили автомат

Четвер, 20 червня 2019, 13:12
В Одесі сутичка за доступ до частини пляжу: на людей наставили автомат

В Одесі директор Канатної дороги і співвласник частини пляжу "Отрада" Юрій Резніков наставив автомат на людей, які зайшли на його територію зняти огорожу.

Це випливає з відеотрансляції "Думской".

Як повідомляє одеське видання, автомат був заряджений, але депутату Олександру Шеремету вдалося вихопити його.

На пляж викликали поліцію.

Резніков заявив, що всі документи на оренду у нього в порядку і всі дозволи на встановлення паркану теж є.

Також він заявив, що має право стріляти, якщо є загроза його "приватній власності".

"Заради приватної власності я не готовий був убити, але по ногах стріляв би", – сказав Рєзніков.

Присутні вимагали показати документи на загородження, стверджуючи, що в судовому рішенні зазначено, що це відкритий майданчик, департамент комунальної власності встановив порушення – і зараз їх усувають.

Резніков заявив: "Перш, ніж нападати і різати, треба дивитися всі документи".

"Думская" додає, що в ході конфлікту постраждала журналістка Алія Замчінська: орендар штовхнув її, в результаті чого дівчина впала і отримала садна.

Видання нагадує, що власниками Канатної дороги й орендарями пляжу в Отраді є підприємці Світлана Донченко, Любов і Юрій Рєзнікови.

Їм же належить компанія "Південь-Укрбуд", що займалася реконструкцією дитячого табору "Вікторія", де восени 2017 року спалахнула пожежа, в результаті якої загинули три дівчинки. Окрім іншого, фірма будувала дерев'яні будиночки, один із яких згорів.

І це вже не перший напад подружжя Рєзнікових на громадських активістів і журналістів: у 2012 році постраждала тоді ще громадянська активістка Зоя Мельник, а в 2014 оператора каналу "Первый городской" штовхнули в басейн разом із камерою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеса
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