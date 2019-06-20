В Одессе стычка за доступ к части пляжа: на людей наставили автомат

В Одессе директор Канатной дороги и совладелец части пляжа "Отрада" Юрий Резников наставил автомат на людей, которые зашли на его территорию снять заграждение.

Это следует из видеотрансляции "Думской".

Как сообщает одесское издание, автомат был заряжен, но депутату Александру Шеремету удалось выхватить его.

На пляж вызвали полицию.

Резников заявил, что все документы на аренду у него в порядке и все разрешения на установку забора тоже есть.

Также он заявил, что имеет право стрелять, если есть угроза его "частной собственности".

"Ради частной собственности я не готов был убить, но по ногам бы стрелял", – сказал Резников.

Присутствующие требовали показать документы на ограждение, утверждая, что в судебном решении указано, что это открытая площадка, департамент коммунальной собственности установил нарушения – и сейчас их устраняют.

Резников заявил: "Прежде, чем нападать и резать, надо смотреть все документы".

"Думская" добавляет, что в ходе конфликта пострадала журналистка Алия Замчинская: арендатор толкнул ее, в результате чего девушка упала и получила ссадину.

Издание напоминает, что владельцами Канатной дороги и арендаторами пляжа в Отраде являются предприниматели Светлана Донченко, Любовь и Юрий Резниковы.

Им же принадлежит компания "Юг-Укрстрой", занимавшаяся реконструкцией детского лагеря "Виктория", где осенью 2017 года вспыхнул пожар, в результате которого погибли три девочки. Кроме прочего, фирма строила деревянные домики, один из которых сгорел.

И это уже не первое нападение четы Резниковых на общественников и журналистов: в 2012 году пострадала тогда еще гражданская активистка Зоя Мельник, а в 2014 оператора "Первого городского" канала толкнули в бассейн вместе с камерой.