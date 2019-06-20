Спека стане ще дошкульнішою

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати спекотна, на заході країни волога і нестійка повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

У західних, місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території суха і спекотна погода.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, місцями до 36°.

У Києві в п'ятницю – без опадів, температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 21 червня найвища температура вдень була +32,8 в 1891 році, найнижча вночі +7,6 в 1925 році.

22 червня в західній частині країни короткочасні дощі, грози, під час гроз подекуди град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На решті території суха спекотна погода; температура повітря вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, місцями до 36°.

У Києві в суботу – спекотна і суха погода зі слабким вітром; температура вночі 20°, вдень 31-33°.

20 червня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°; в Дніпрі в межах Києва 26°.