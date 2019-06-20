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Жара станет допекать еще сильнее

Четверг, 20 июня 2019, 13:21

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркая, на западе страны влажная и неустойчивая воздушная масса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, местами до 36°.

В Киеве в пятницу – без осадков, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.

22 июня в западной части страны кратковременные дожди, грозы, во время гроз кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

На остальной территории сухая жаркая погода; температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, местами до 36°.

В Киеве в субботу – жаркая и сухая погода со слабым ветром; температура ночью 20°, днем 31-33°.

20 июня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре в пределах Киева 26°.

Темы: погода
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