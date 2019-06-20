Журналісти назвали найбільші загрози свободі слова

Найбільшими загрозами свободі слова українські журналісти вважають цензуру з боку власників ЗМІ, низький рівень кваліфікації журналістів та фізичні загрози, пов’язані із журналістською діяльністю.

Про це повідомляє "Центр інформації про права людини" з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Більшість журналістів кажуть, що в Україні в тій чи іншій формі є цензура.

"Майже 94% опитаних говорять, що основним типом в цензурі виступають обмеження з боку власників ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

41% опитаних журналістів вважають загрозою фізичні напади через свою діяльність. Близько третини побоюються за власну безпеку, а більше 43% отримували погрози на свою адресу.

"Близько 60% опитаних представників ЗМІ під час своєї журналістської практики стикались із вимогою узгодження інформації від органів влади. Найчастіше такого погодження вимагали посадовці з місцевих адміністрацій (51%) або з міністерств (32%)", - відзначають соціологи.

На думку опитаних журналістів, є дві взаємопов’язані причини, які схиляють журналістів до само цензури: страх втратити роботу (74%) і тиск власника ЗМІ (55%).

При цьому чверть опитаних журналістів вірять у необхідність обмеженої цензури.

"Також близько чверті вважають, що в Україні є теми, які не можна піднімати в ЗМІ. Серед таких тем медійники називають ті, що пов'язані з негативним висвітленням армії та військових, позитивним висвітленням Росії, життям на окупованих територіях тощо", - свідчать результати опитування.

Попри це, за словами директора Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірини Бекешкіної, журналісти оцінюють стан свободи слова в Україні досить високо – на 7,6 балів.

"Це означає, що війну за свободу слова вони не програли. Сьогодні у ЗМІ можна знайти чимало інформації, яка є невигідною для багатьох. Але це дістається журналістам нелегкою ціною", – сказала Бекешкіна.

Опитування проходило з 30 травня по 14 червня на замовлення Центру прав людини "ZMINA" за підтримки Freedom House в Україні. Всього було опитано 127 журналістів.