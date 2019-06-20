Журналисты назвали главные угрозы свободе слова

Главными угрозами свободе слова украинские журналисты считают цензуру со стороны владельцев СМИ, низкий уровень квалификации журналистов и физические угрозы, связанные с журналистской деятельностью.

Об этом сообщает "Центр информации о правах человека" со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Большинство журналистов говорят, что в Украине в той или иной форме есть цензура.

"Почти 94% опрошенных говорят, что основным типом в цензуре выступают ограничения со стороны владельцев СМИ", - говорится в сообщении.

41% опрошенных журналистов считают угрозой физические нападения в связи со своей деятельностью. Около трети опасаются за свою безопасность, а более 43% получали угрозы в свой адрес.

"Около 60% опрошенных представителей СМИ во время своей журналистской практики сталкивались с требованием согласования информации от органов власти. Чаще всего такого согласования требовали чиновники из местных администраций (51%) или министерств (32%)", - отмечают социологи.

По мнению опрошенных журналистов, есть две взаимосвязанные причины, которые склоняют журналистов к самоцензуре: страх потерять работу (74%) и давление собственника СМИ (55%).

При этом четверть опрошенных журналистов верят в необходимость ограниченной цензуры.

"Также около четверти считают, что в Украине есть темы, которые нельзя поднимать в СМИ. Среди таких тем журналисты называют те, которые связаны с негативным освещением армии и военных, положительным освещением России, жизнью на оккупированных территориях и т.д.", - свидетельствуют результаты опроса.

Несмотря на это, по словам директора Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирины Бекешкиной, журналисты оценивают состояние свободы слова в Украине достаточно высоко – на 7,6 баллов.

"Это означает, что война за свободу слова они не проиграли. Сегодня в СМИ можно найти немало информации, которая является невыгодной для многих. Но это достается журналистам нелегкой ценой", - сказала Бекешкина.

Опрос проходил с 30 мая по 14 июня по заказу Центра прав человека "ZMINA" при поддержке Freedom House в Украине. Всего было опрошено 127 журналистов.