"Маячки" НЕ скасовані. До списку лише додали машини ДБР і НАБУ

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Четвер, 20 червня 2019, 16:14

Президент Володимир Зеленський скасував указ №567 від 2005 року про використання світлових і звукових спецсигналів та номерних знаків на службових машинах, однак самі "маячки" для спецавто не скасовані.

Указ №416/2019 від 20 червня, оприлюднений на сайті глави держави, скасовує лише указ третього президента Віктора Ющенка щодо використання спецсигналів на службових авто.

Разом з тим з моменту скасування указу Ющенка від 2005 року вступає в дію постанова Кабміну № 176 від 22 березня 2017 року, яка регламентує використання "маячків".

Текст постанови фактично повторює текст указу №567 від 2005 року.

У документі Кабміну лише додатково прописується, що "маячки" "можуть установлюватися за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом МВС з дотриманням установлених вимог".

Також у ньому додані відомства, яких у 2005 році не існувало – зокрема, Державне бюро розслідувань, НАБУ, патрульна поліція, на машинах яких можуть встановлювати сині "маячки".

Також у постанові вказується, що транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, і на які можуть бути встановлені "маячки", визначає Управління держохорони. 

 

Українська правда

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Теми: президент транспорт укази


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