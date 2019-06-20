"Миячки" НЕ отменены. В список просто добавили машины ГБР и НАБУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ №567 от 2005 года об использовании световых и звуковых спецсигналов и номерных знаков на служебных машинах, но сами "мячки" для спецмашина не отменены.

Указ №416/2019 от 20 июня, обнародованный на сайте главы государства, отменяет только указ третьего президента Виктора Ющенко относительно использования спецсигналов на служебных авто.

Вместе с тем с момента отмены указа Ющенко от 2005 года вступает в действие постановление Кабмина № 176 от 22 марта 2017 года, регламентирующее использование "маячков".

Текст постановления фактически повторяет текст указа №567 от 2005 года.

В документе Кабмина только дополнительно прописывается, что "маячки" "могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД с соблюдением установленных требований".

Также в нем добавлены ведомства, которых в 2005 году не существовало – в частности, Государственное бюро расследований, НАБУ, патрульная полиция, на машинах которых могут устанавливать синие "маячки".

Также в постановлении указывается, что транспортные средства, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, и на которые могут быть установлены "маячки", определяет Управление госохраны.