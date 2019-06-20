Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Миячки" НЕ отменены. В список просто добавили машины ГБР и НАБУ

Четверг, 20 июня 2019, 16:14

Президент Владимир Зеленский отменил указ №567 от 2005 года об использовании световых и звуковых спецсигналов и номерных знаков на служебных машинах, но сами "мячки" для спецмашина не отменены.

Указ №416/2019 от 20 июня, обнародованный на сайте главы государства, отменяет только указ третьего президента Виктора Ющенко относительно использования спецсигналов на служебных авто.

Вместе с тем с момента отмены указа Ющенко от 2005 года вступает в действие постановление Кабмина № 176 от 22 марта 2017 года, регламентирующее использование "маячков".

Текст постановления фактически повторяет текст указа №567 от 2005 года.

В документе Кабмина только дополнительно прописывается, что "маячки" "могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД с соблюдением установленных требований".

Также в нем добавлены ведомства, которых в 2005 году не существовало – в частности, Государственное бюро расследований, НАБУ, патрульная полиция, на машинах которых могут устанавливать синие "маячки".

Также в постановлении указывается, что транспортные средства, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, и на которые могут быть установлены "маячки", определяет Управление госохраны. 

 

Украинская правда
Темы: президенттранспортуказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
президент
Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: