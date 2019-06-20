Прикордонник підрізав офіцера у Хмельницькому

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Четвер, 20 червня 2019, 16:34

У Хмельницькому один прикордонник штрикнув ножем іншого.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідування у четвер.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини конфлікту між двома прикордонниками Чернівецького прикордонного загону, внаслідок якого один із них отримав ножове поранення", - сказано у повідомленні.

Вказується, що за попередньою інформацією, внаслідок конфлікту прикордонник наніс удар ножем у спину офіцеру.

"Останній зазнав поранення, що має ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Наразі постраждалий знаходиться у лікарні", - повідомляють у ДБР.

Наразі слідчі ДБР готують затриманому повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 405 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо начальника).

У разі доведення вини, прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба кримінал


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