Пограничник подрезал офицера в Хмельницком
В Хмельницком один пограничник ударил ножом другого.
Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследования в четверг.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда, в результате которого один из них получил ножевое ранение", - сказано в сообщении.
Указывается, что по предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.
"Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице ", - сообщают в ГБР.
Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).
В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
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