Пограничник подрезал офицера в Хмельницком

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Четверг, 20 июня 2019, 16:34

В Хмельницком один пограничник ударил ножом другого.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследования в четверг.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда, в результате которого один из них получил ножевое ранение", - сказано в сообщении.

Указывается, что по предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.

"Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице ", - сообщают в ГБР.

Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба криминал


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