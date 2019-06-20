"Це – треш": Зеленський розповів про "ленінські ідеї" в законах

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Четвер, 20 червня 2019, 16:52

Президент Володимир Зеленський констатував застарілість текстів деяких діючих законів України і навів приклад "ленінських ідей" у кодексі про працю. 

Про це сказав 20 червня під час діалогу влади і бізнесу.

"Безнадійно застарів кодекс законів про працю. Він створений у 1971 році. Зараз ті самі правила ми пропонуємо підприємцям, іноземцям, не дивно, що вони не хочуть їх приймати", - сказав президент.

"В результаті перемоги великої жовтневої соціалістичної революції  в нашій країні були створені необхідні передумови для розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі, втілюючи у життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно реалізує розроблену комуністичною партією програму житлового будівництва", - процитував Зеленський, за його словами, діючий кодекс.  

"Як вам?...Зараз 2019 рік і це досі діючий український закон, який регулює житлові відносини. Вибачте, це – треш! І це має піти в історію", - додав президент.

За його словами, Україні слід позбутися "нафталінового пострадянського регулювання". Зокрема, щодо заборони українців вільно розпоряджатися власною землею чи грати в легальні азартні ігри.

Також Зеленський сказав, що в майбутньому слід очікувати реформу судів, а СБУ позбавлять невластивих функцій.

Відзначимо, що наразі, згідно з документом на сайті ВРУ, слів про "ленінські ідеї" немає у тексті кодексу законів про працю.

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський президент


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