"Это – трэш": Зеленский рассказал о "ленинских идеях" в законах

Президент Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов Украины и привел пример "ленинских идей" в кодексе о труде.

Об этом сказал 20 июня во время диалога власти и бизнеса.

"Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он создан в 1971 году. Сейчас те же правила мы предлагаем предпринимателям, иностранцам, не удивительно, что они не хотят их принимать", - сказал президент.

"В результате победы великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем - удовлетворение потребности трудящихся в жилье, воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа. Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства", - процитировал Зеленский действующий кодекс.

"Как вам? ... Сейчас 2019 год и это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это - трэш! И это должно уйти в историю", - добавил президент.

По его словам, Украине следует избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования". В частности, о запрете украинцам свободно распоряжаться собственной землей или играть в легальные азартные игры.

Также Зеленский сказал, что в будущем следует ожидать реформу судов, а СБУ лишат несвойственных функций.

Напомним: