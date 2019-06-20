Зеленський скасував 161 указ попередників

З метою дерегуляції бізнесу президент Володимир Зеленський визнав таким, що втратив чинність, 161 указ попередників.

Про це пише 20 червня прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

"Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди Президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ", – зазначила Мендель.

Прессекретарка робить акцент на певних ключових пунктах

"Відсьогодні скасовано штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни. І друге. Скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. Тепер нотаріусам можна буде платити менше 1% від вартості нерухомості", – пояснює Мендель.

За її словами, вартість оформлення операцій з нерухомістю тепер знизиться.