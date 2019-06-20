Зеленский отменил 161 указ предшественников

С целью дерегуляции бизнеса президент Владимир Зеленский признал утратившим силу 161 указ предшественников.

Об этом пишет 20 июня пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ", – отметила Мендель.

Пресс-секретарь делает акцент на определенных ключевых пунктах.

"С сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины. И второе. Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости", – объясняет Мендель.

По ее словам, стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится.