ДБР проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це в Facebook повідомляє 20 червня перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Так, дійсно Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров’я і ДП "Державний будівельний центр МОЗ" в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", – пише вона.

За її словами справа стосується інвестпроекту щодо Національного інституту раку.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров’я, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП "ДБЦ МОЗ України" та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що досудове розслідування триває.