Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я

Четвер, 20 червня 2019, 17:50

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це в Facebook повідомляє 20 червня перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Так, дійсно Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров’я і ДП "Державний будівельний центр МОЗ" в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", – пише вона.

За її словами справа стосується інвестпроекту щодо Національного інституту раку.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров’я, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП "ДБЦ МОЗ України" та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва", – йдеться в повідомленні. 

Вказано, що досудове розслідування триває.

Теми: ДБРМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
ДБР
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: