ГБР проводит обыски в Минздраве
Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения.
Об этом в Facebook сообщает 20 июня первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
"Да, действительно Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП" Государственный строительный центр Минздрава" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - пишет она.
По ее словам дело касается инвестпроекта относительно Национального института рака.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП" ДБЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - говорится в сообщении.
Указано, что досудебное расследование продолжается.
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