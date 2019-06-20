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Путін не побачив доказів вини Росії у збитті літака MH17

Четвер, 20 червня 2019, 18:17

Президент Росії Володимир Путін сказав, що у Росії є своя версія про аварію рейсу MH17 на сході України в 2014 році, проте Москву ніхто не слухає.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції після "прямої лінії", повідомляє російське видання "Известия".

"Те, що ми бачили, і те, що представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує, там немає ніяких доказів", - сказав він, додавши, що всі висновки в доповідях "ні про що не говорять".

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Теми: ПутінДонбас
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