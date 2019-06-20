Путін не побачив доказів вини Росії у збитті літака MH17
Четвер, 20 червня 2019, 18:17
Президент Росії Володимир Путін сказав, що у Росії є своя версія про аварію рейсу MH17 на сході України в 2014 році, проте Москву ніхто не слухає.
Таку заяву він зробив під час прес-конференції після "прямої лінії", повідомляє російське видання "Известия".
"Те, що ми бачили, і те, що представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує, там немає ніяких доказів", - сказав він, додавши, що всі висновки в доповідях "ні про що не говорять".
Нагадаємо:
- Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.