Путин не увидел доказательств вины России в сбивании самолета MH17
Четверг, 20 июня 2019, 18:17
Президент России Владимир Путин сказал, что у России есть своя версия об аварии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, однако Москву никто не слушает.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции после "прямой линии", сообщает российское издание "Известия".
"То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств", — сказал он, добавив, что все выводы в докладах "ни о чем не говорят".
Напомним:
- Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.
- Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.