Путин не увидел доказательств вины России в сбивании самолета MH17

Президент России Владимир Путин сказал, что у России есть своя версия об аварии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, однако Москву никто не слушает.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции после "прямой линии", сообщает российское издание "Известия".

"То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств", — сказал он, добавив, что все выводы в докладах "ни о чем не говорят".

Напомним: