У Фінляндії церква вирішила взяти участь у прайді

Євангелічно-лютеранська церква у Фінляндії вирішила взяти участь у Helsinki Pride - найбільшому в Фінляндії заході, що присвячений захисту прав сексуальних меншин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На рішення церкви долучитись до заходу, який відбудеться з 24 по 30 червня, відреагувала колишня міністр внутрішніх справ Фінляндії і ексглава Християнських демократів Пяйві Рясянен. У відкритому листі вона висловила свою стурбованість.

"Ідеологічною метою заходу Pride є гордість за відносини, які в Біблії послідовно характеризуються як гріховні і суперечать волі Бога", - заявила Рясянен.

Після оприлюднення її критики від церкви протягом одного дня відреклися 350 осіб.

У середу на лист Рясянен відповів архієпископ Євангелічно-лютеранської церкви Тапіо Луома.

"Мова не йде про висловлення позиції щодо закону про шлюб, а про те, що повідомлення церкви спрямоване для усіх. Збори єпископів у своїй доповіді про шлюб зазначають, що церква належить всім, і одностатеві пари завжди бажані гості в церкві", - заявив архієпископ.

Організатори Helsinki Pride зазначили, що участь церкви у прайді є частиною тривалого процесу, впродовж якого церква відкриває свої двері для сексуальних меншин.

У попередні роки участь у Helsinki Pride брав Гельсінський парафіяльний союз.

Одностатеві шлюби є законними в Фінляндії з 2017 року.

Європейська правда