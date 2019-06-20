Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Финляндии церковь решила принять участие в прайде

Четверг, 20 июня 2019, 18:52

Евангелическо-лютеранская церковь в Финляндии решила принять участие в Helsinki Pride - крупнейшем в Финляндии мероприятии, посвященном защите прав сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На решение церкви присоединиться к мероприятию, которое пройдет с 24 по 30 июня, отреагировала бывшая министр внутренних дел Финляндии и ексглава Христианских демократов Пяйви Рясянен. В открытом письме она выразила свою обеспокоенность.

"Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречат воле Бога", - заявила Рясянен.

После обнародования ее критики от церкви в течение одного дня отреклись 350 человек.

В среду на письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома.

"Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что сообщение церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечают, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви", - заявил архиепископ.

Организаторы Helsinki Pride отметили, что участие церкви в прайде является частью длительного процесса, в течение которого церковь открывает свои двери для сексуальных меньшинств.

В предыдущие годы участие в Helsinki Pride принимал Хельсинкский приходской союз.

Однополые браки являются законными в Финляндии с 2017 года.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нацменьшинства
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
нацменьшинства
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
"Венецианка" раскритиковала "евроинтеграционный" закон о нацменьшинствах, в частности в вопросе языка
Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: