В Финляндии церковь решила принять участие в прайде

1099 просмотров
Четверг, 20 июня 2019, 18:52

Евангелическо-лютеранская церковь в Финляндии решила принять участие в Helsinki Pride - крупнейшем в Финляндии мероприятии, посвященном защите прав сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На решение церкви присоединиться к мероприятию, которое пройдет с 24 по 30 июня, отреагировала бывшая министр внутренних дел Финляндии и ексглава Христианских демократов Пяйви Рясянен. В открытом письме она выразила свою обеспокоенность.

"Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречат воле Бога", - заявила Рясянен.

После обнародования ее критики от церкви в течение одного дня отреклись 350 человек.

В среду на письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома.

"Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что сообщение церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечают, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви", - заявил архиепископ.

Организаторы Helsinki Pride отметили, что участие церкви в прайде является частью длительного процесса, в течение которого церковь открывает свои двери для сексуальных меньшинств.

В предыдущие годы участие в Helsinki Pride принимал Хельсинкский приходской союз.

Однополые браки являются законными в Финляндии с 2017 года.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нацменьшинства


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин создал орган для наблюдения за этносами и совестью 12 июня 2019, 13:04
Иностранцы и меньшинства в Украине: как пишется азбука ненависти 10 апреля 2019, 08:30
Госдеп США назвал С14 и Нацкорпус "группами ненависти" 14 марта 2019, 12:11
Все новости
Главные новости
Президент признал недействительным указ об обязательной школьной форме
КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Зеленский раскрыл договоренности с Коломойским, Пинчуком и Ахметовым
Это уже не смешно: Путин отреагировал на заявления Зеленского о Донбассе
Все новости
здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

здоровье

Усилитель вкуса глутамат натрия: когда вредит, а когда — нет

социум

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів