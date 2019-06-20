В Финляндии церковь решила принять участие в прайде

Евангелическо-лютеранская церковь в Финляндии решила принять участие в Helsinki Pride - крупнейшем в Финляндии мероприятии, посвященном защите прав сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На решение церкви присоединиться к мероприятию, которое пройдет с 24 по 30 июня, отреагировала бывшая министр внутренних дел Финляндии и ексглава Христианских демократов Пяйви Рясянен. В открытом письме она выразила свою обеспокоенность.

"Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречат воле Бога", - заявила Рясянен.

После обнародования ее критики от церкви в течение одного дня отреклись 350 человек.

В среду на письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома.

"Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что сообщение церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечают, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви", - заявил архиепископ.

Организаторы Helsinki Pride отметили, что участие церкви в прайде является частью длительного процесса, в течение которого церковь открывает свои двери для сексуальных меньшинств.

В предыдущие годы участие в Helsinki Pride принимал Хельсинкский приходской союз.

Однополые браки являются законными в Финляндии с 2017 года.

Европейская правда