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Зеленський шукає очільника Державного управління справами

Четвер, 20 червня 2019, 21:52

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду очільника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження №63/2019 оприлюднили на сайті президента 20 червня.

"Відповідно до частини другої статті 23 закону "Про державну службу" оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами", - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, Зеленський також розпорядився затвердити умови проведення конкурсу.

Крім того, повідомляється, що розпорядження набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо:

  • До 11 червня 2019 року ДУСю очолював Іван Куцик. З 11 червня т.в.о ДУСі призначений Сергій Борзов.
  • Керівника Державного управління справами призначає на посаду і звільняє з посади президент за поданням глави АП.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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