Зеленский ищет руководителя Государственного управления делами

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Четверг, 20 июня 2019, 21:52

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность главы Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение №63/2019 обнародовано на сайте президента 20 июня.

"Согласно части второй статьи 23 закона "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Зеленский также распорядился утвердить условия проведения конкурса.

Кроме того, сообщается, что распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Напомним:

  • К 11 июня 2019 ГУД возглавлял Иван Куцик. С 11 июня в.и.о ГУД назначен Сергей Борзов.
  • Руководителя Государственного управления делами назначает на должность и освобождает от должности президент по представлению главы АП.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Администрация президента


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