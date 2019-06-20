Зеленский ищет руководителя Государственного управления делами
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Четверг, 20 июня 2019, 21:52
Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность главы Государственного управления делами.
Соответствующее распоряжение №63/2019 обнародовано на сайте президента 20 июня.
"Согласно части второй статьи 23 закона "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в сообщении.
Согласно документу, Зеленский также распорядился утвердить условия проведения конкурса.
Кроме того, сообщается, что распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Напомним:
- К 11 июня 2019 ГУД возглавлял Иван Куцик. С 11 июня в.и.о ГУД назначен Сергей Борзов.
- Руководителя Государственного управления делами назначает на должность и освобождает от должности президент по представлению главы АП.
Украинская правда
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