Зеленский ищет руководителя Государственного управления делами

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность главы Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение №63/2019 обнародовано на сайте президента 20 июня.

"Согласно части второй статьи 23 закона "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Зеленский также распорядился утвердить условия проведения конкурса.

Кроме того, сообщается, что распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Напомним: