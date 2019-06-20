ЦВК зареєструвала 892 кандидати в Раду

На засіданні Центральної виборчої комісії 20 червня зареєстрували 127 кандидатів у нардепи в одномандатних округах і 5 кандидатів від політичних партій.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

"Всього станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 744, висунутих політичними партіями – 148", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється про 5 кандидатів у народні депутати, висунутих політичними партіями: троє від всеукраїнського об’єднання "Черкащани", один - від партії "Воля", один від "Інтернет партії України".

У виборчкомі зазначили, що "скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати Микитася М.В." у зв’язку з його відмовою.

Також ЦВК відмовила в реєстрації двом нардепам з "Опозиційної платформи – за життя" - Шикоті Л.О. та Крижановському С.В..

Крім того, на засіданні Комісія зареєструвала 182 кандидати, включені до виборчого списку партії "Опозиційна платформа – за життя", у багатомандатному виборчому окрузі.

"Таким чином, всього станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - підсумували у виборчкомі.

Згідно з повідомленням, подача документів закінчиться опівночі, але виборчком продовжить реєструвати до 25 червня.