ЦИК зарегистрировала 892 кандидата в Раду

На заседании Центральной избирательной комиссии 20 июня зарегистрировали 127 кандидатов в нардепы по одномандатным округам и 5 кандидатов от политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Всего по состоянию на 20 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 892 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 744, выдвинутых политическими партиями - 148", - говорится в сообщении.

Сообщается о 5 кандидатах в народные депутаты, выдвинутых 20 июня политическими партиями: трое от всеукраинского объединения "Черкасчане", один - от партии "Воля", один от "Интернет партии Украины".

В избиркоме отметили, что "отменена регистрация кандидата в народные депутаты Микитася М.В." в связи с его отказом.

Также ЦИК отказала в регистрации двум нардепам из "Оппозиционной платформы - за жизнь" - Шикоте Л.А. и Крижановскому С.В.

Кроме того, на заседании Комиссия зарегистрировала 182 кандидата, включенных в избирательный список партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в многомандатном избирательном округе.

"Таким образом, всего по состоянию на 20 июня ЦИК зарегистрировала 1021 кандидата в народные депутаты Украины, включенного в избирательные списки 6 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - подытожили в избиркоме.

Согласно сообщению, подача документов закончится в полночь, но избирком продолжит регистрировать до 25 июня.