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Сльозогінний газ та гумові кулі: грузинська поліція розганяє мітинг - ЗМІ

Четвер, 20 червня 2019, 23:54

Грузинські правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоби розігнати мітингарів, які намагалися прорвати поліцейські кордони під будівлею парламенту.

Про це повідомляє телекомпанія Rustavi2, що веде ефір з місця події.

Як повідомлялося раніше, поліцейські тривалий час намагалися не застосовувати спецзасоби. Однак після кількох спроб штурму парламенту вони задіяли гранати зі сльозогінним газом.

Як повідомляє телекомпанія, після цього люди переважно залишили територію перед парламентом.

Також повідомлялося, що поліція застосувала гумові кулі для розгону мітингарів. Кількість постраждалих не уточнюються, але на прилеглій території постійно курсують машини швидкої допомоги, що забирають людей. Примітно, що за деякий час після розгону, коли газ розсіявся, люди повернулися до парламенту - щоправда, у дещо меншій кількості.

 

Як повідомлялося раніше, у Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Європейська правда

Теми: Грузія
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