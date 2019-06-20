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Слезоточивый газ и резиновые пули: грузинская полиция разгоняет митинг - СМИ

Четверг, 20 июня 2019, 23:54

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, которые пытались прорвать полицейские кордоны у здания парламента.

Об этом сообщает телекомпания Rustavi2, ведущая эфир с места событий.

Как сообщалось ранее, полицейские длительное время старались не применять спецсредства. Однако после нескольких попыток штурма парламента они применили гранаты со слезоточивым газом.

Как сообщает телекомпания, после этого люди преимущественно покинули территорию перед парламентом.

Также сообщалось, что полиция применила резиновые пули для разгона митингующих. Число пострадавших не уточняются, но на прилегающей территории постоянно курсируют машины скорой помощи, забирают людей.

 

Примечательно, что через некоторое время после разгона люди вернулись в парламент - правда, в несколько меньшем количестве.

 

Как сообщалось ранее, в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказались в парламенте. Один из русских - депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.

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Темы: Грузия
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