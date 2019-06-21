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СБУ виявила привласнення держкоштів, які виділили на реконструкцію Націнституту раку

П'ятниця, 21 червня 2019, 00:15

Співробітники Служби безпеки України виявили привласнення державних коштів, виділених на реконструкцію Національного інституту раку.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що працівники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Держбюро розслідувань провели обшуки у Міністерстві охорони здоров’я та Державному підприємстві "Державний будівельний центр МОЗ".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МОЗ України, діючи за попередньою змовою із службовими особами Державного будівельного центру та приватними підприємцями, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

"Зловживаючи своїм службовим становищем, вони заволоділи грошовими коштами, виділеними урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 ККУ. Триває досудове розслідування.

Українська правда
Теми: СБУДБР
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