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СБУ обнаружила присвоение госсредств, которые выделили на реконструкцию Нацинститута рака

Пятница, 21 июня 2019, 00:15

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили присвоение государственных средств, выделенных на реконструкцию Национального института рака.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что работники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Госбюро расследований провели обыски в Министерстве здравоохранения и Государственном предприятии "Государственный строительный центр Минздрава".

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Минздрава Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственного строительного центра и частными предпринимателями, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах.

"Злоупотребляя своим служебным положением, они завладели денежными средствами, выделенными правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК. Продолжается досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: СБУГБР
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