Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії

ЄС продовжив на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року.

Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС.

Зазначається, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.

The EU remains steadfast in its commitment to 🇺🇦 Ukraine’s sovereignty & territorial integrity 5 years after Russia’s illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol. EU leaders just agreed to extend economic sanctions against Russia for another 6 months #EUCO. More 👇 — EU Council (@EUCouncil) 20 червня 2019 р.

Секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ певних банків і компаній РФ до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС.

Санкції також накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями та встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у РФ.

Крім цього, вони обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 20 червня 2019 р.

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