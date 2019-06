Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії

ЄС продовжив на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року.

Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС.

Зазначається, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.

The EU remains steadfast in its commitment to 🇺🇦 Ukraine’s sovereignty & territorial integrity 5 years after Russia’s illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol. EU leaders just agreed to extend economic sanctions against Russia for another 6 months #EUCO. More 👇