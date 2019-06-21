Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії
ЄС продовжив на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року.
Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС.
Зазначається, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.
The EU remains steadfast in its commitment to 🇺🇦 Ukraine’s sovereignty & territorial integrity 5 years after Russia’s illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol. EU leaders just agreed to extend economic sanctions against Russia for another 6 months #EUCO. More 👇— EU Council (@EUCouncil) 20 червня 2019 р.
Секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ певних банків і компаній РФ до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС.
Санкції також накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями та встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у РФ.
Крім цього, вони обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.
Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 20 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- 20 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.
- Обмежувальні заходи застосовуються до осіб та компаній, які розташовані у ЄС.
- Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.