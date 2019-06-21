Евросоюз еще на полгода продлил секторальные санкции против России
ЕС продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессиюи в Украине - теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.
Такое решение приняли лидеры стран-членов ЕС.
Отмечается, что снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей.
The EU remains steadfast in its commitment to 🇺🇦 Ukraine’s sovereignty & territorial integrity 5 years after Russia’s illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol. EU leaders just agreed to extend economic sanctions against Russia for another 6 months #EUCO. More 👇— EU Council (@EUCouncil) 20 червня 2019 р.
Секторальные экономические санкции, в частности, ограничивают доступ определенных банков и компаний РФ к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.
Санкции также накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями и устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в РФ.
Кроме этого, они ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.
Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 20 червня 2019 р.
Напомним:
- 20 июня Совет ЕС принял решение продолжить "крымские санкции" еще на один год.
- Ограничительные меры применяются к лицам и компаниям, расположенным в ЕС.
- Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.