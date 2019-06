Евросоюз еще на полгода продлил секторальные санкции против России

ЕС продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессиюи в Украине - теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.

Такое решение приняли лидеры стран-членов ЕС.

Отмечается, что снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей.

The EU remains steadfast in its commitment to 🇺🇦 Ukraine’s sovereignty & territorial integrity 5 years after Russia’s illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol. EU leaders just agreed to extend economic sanctions against Russia for another 6 months #EUCO. More 👇